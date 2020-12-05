شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: نختتم 2020 بحدث عالمي.. 2021 يوبيلنا الذهبي سيكون مختلفاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة – ”الخليج 365”

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، السبت، أن معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات «جيتكس» سيكون أهم حدث تقني عالمي واقعي في 2020، مشيراً إلى أن العام 2021 عام الخمسين واليوبيل الذهبي سيكون مختلفاً عن جميع الأعوام.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عبر «تويتر»: «جيتكس سيكون أهم حدث تقني عالمي واقعي في 2020 والإمارات ستكون أسرع دولة في التعافي عالمياً.. ومؤسساتنا أثبتت قدرتها على التأقلم.. سنختتم 2020 بحدث عالمي، وسنبدأ 2021 بسلسلة من المشاريع والمبادرات الكبري.. 2021 عامنا الخمسون ويوبيلنا الذهبي وسيكون مختلفاً عن جميع الأعوام بإذن الله».

وأوضح سموه: «ينطلق غداً معرض جيتكس في دورته الـ 40 بمشاركة 1200 شركة من 60 دولة تعرض أحدث منتجات التقنية.. وبمشاركة 200 من أهم شركات الاستثمار في التكنولوجيا، و350 متحدثاً في الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وتكنولوجيا المال ومستقبل التعليم والصحة ومستقبل العمل عن بعد..».

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