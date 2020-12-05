شكرا لقرائتكم خبر عن منحة الحوكمة الاقتصادية الشاملة أمام "اقتصادية النواب" غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، اجتماعا غدا الأحد لمناقشة اتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة والموقعة بتاريخ 30 سبتمبر 2019.

ومن المتوقع أن ينعقد الاجتماع المزمع عقده صباح غد، بالاشتراك مع مكاتب لجان: الخطة والموازنة، التضامن الاجتماعى، العلاقات الخارجية.

يشار إلى أن مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالحوكمة الاقتصادية الشاملة، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2019.

وتهدف الاتفاقية إلى التركيز على الأنشطة التى تُعزز الشمولية والشفافية فى نظم الحوكمة المصرية، والمتمثلة فى كل من الحوكمة الاقتصادية، والمحاكم الاقتصادية، وتمكين المرأة والفتيات، ودعم المجتمعات المُهمشة، وتهدف أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة إلى زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد، وزيادة كفاءة المؤسسات العامة، والحد من العقبات التى تحول دون مشاركة المرأة والمجتمعات المُهمشة على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى.