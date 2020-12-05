طبيبة روسية تحدد الفئات المستثناه من تطعيم "كورونا"

حددت الطبيبة الروسية ناتاليا شيندريايفا، الفئات المستثناة من تطعيم فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقالت شيندريايفا في تصريح نقلته وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية اليوم السبت - إن التطعيم ضد كورونا في موسكو لن يشمل المصابين بأمراض البرد، والذين تلقوا مؤخرا لقاحا آخر، والذين تزيد أعمارهم على 60 عاما، مضيفة "قبل التطعيم يقوم الطبيب بفحص المواطن، وسيتم التقيد بنفس متطلبات استخدام الأدوية المناعية واللقاحات الأخرى".



وتابعت "أثناء فحص ما قبل التطعيم، سيستفسر الطبيب عن الأمراض الموجودة لدى هذا المواطن، وإذا كان يعاني من أمراض مزمنة أو من الأورام أو خضع للعلاج الكيميائي، فلن نسمح له بالتطعيم"، مشيرة إلى أنه إذا كان الشخص يعاني من مرض تنفسي حاد، فيجب عليه أولا أن يتعافى تماما.



وشددت على أن المؤسسات الطبية في العاصمة تتقيد بدقة بالتعليمات المرفقة باللقاح من الشركة المنتجة، ومن بينها التطعيم ممكن للأشخاص الذين تنحصر أعمارهم بين 18 و60 عاما.

يُذكر أن حملة التطعيم ضد كورونا بلقاح "سبوتنيك ــ V" انطلقت صباح اليوم في موسكو، حيث فتحت حتى الآن 70 عيادة للتطعيم وستفتح 100 أخرى حتى نهاية العام، وسيتم التطعيم بلقاح "سبوتنيك ـ V"، وسيكون في المرحلة الأولى مخصصا للفئات الأكثر تعرضا للخطر من العاملين في التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية في المدينة.

