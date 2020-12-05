بدء عملية التصويت في انتخابات مجلس الأمة الكويتي

سيف اليزيد - فتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم، في الكويت لانتخاب مجلس الأمة للفصل التشريعي السادس عشر (أمة 2020) حيث يتنافس على مقاعده 326 مرشحاً فيما يحق لـ567694 ناخباً التصويت بالانتخابات لاختيار 50 عضواً لتمثيلهم في البرلمان بفصله التشريعي الـ16.

وذكرت وكالة الانباء الكويتية ان عملية التصويت التي تجري وفق نظام الصوت الواحد ستتواصل حتى الساعة الثامنة مساء اليوم بالتوقيت المحلي لدولة الكويت ليعلن بعدها رؤساء اللجان ختام عملية التصويت على أن تبدأ عملية الفرز بعد إغلاق صناديق الاقتراع تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية.

وشملت الاحترازات الصحية للاقتراع في انتخابات (أمة 2020) مراعاة عدم التجمع خارج وداخل مراكز الاقتراع وارتداء الكمامات وتعقيم اليدين ولبس القفازين قبل الدخول لمركز الاقتراع مع الالتزام بالمسار المحدد للناخبين لدخول المراكز وحتى الوصول للجنة المحددة للاقتراع إضافة الى عدد من الاجراءات الاحرازية الاخرى في ظل استمرار جائحة كورونا.

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