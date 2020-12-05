محمد بن زايد‎ يعبّر عن تقديره للمتطوعين في الإمارات وكل أنحاء العالم

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الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
بمناسبة يوم التطوع العالمي غرّد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية على حسابه الرسمي عبر “تويتر”: “في يوم التطوع العالمي، نعبر عن تقديرنا للمتطوعين في الإمارات وكل أنحاء العالم الذين يجسدون معاني التضحية والبذل والعطاء من أجل مجتمعاتهم والبشرية.. العمل التطوعي یعد الصورة الحقیقیة لتقدم المجتمعات ورقيها”.
ويوم التطوع العالمي أو اليوم الدولي للمتطوعين، هو احتفالية عالمية سنوية تتجدد في 5 ديسمبر من كل عام، حددتها الأمم المتحدة منذ عام 1985.
ويحتفل بهذا اليوم في غالبية بلدان العالم، ويعتبر الهدف من هذا النشاط هو شكر المتطوعين على مجهوداتهم، إضافة إلى زيادة وعي الجمهور حول مساهمتهم في المجتمع.
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