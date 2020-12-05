حالة الطقس في المحافظات اليمنية خلال الـ24 ساعة المقبلة

السبت 5 ديسمبر 2020

أصدر المركز الوطني للأرصاد نشرته لحالة الطقس المتوقع خلال الـ24ساعة القادمة في مختلف المناطق اليمنية.

وقالت النشرة إن المرتفعات الجبلية ستشهد طقساً بارداً أثناء الليل والصباح الباكر مع امكانية تشكل الشابورة المائية او الضباب على المنحدرات الجبلية لمحافظات ( حجة ، المحويت ، ريمه ، اب ، تعز والمناطق المرتفعة من لحج وابين )، وغائم جزئيا اثناء النهار مع تشكل السحب الركامية التي قد يرافقها هطول امطار متفرقة في فترتي الظهيرة والمساء.

ولفتت إلى أن الطقس في المناطق الساحلية سيكون غائم جزئياً مع احتمال تكون السحب الركامية وهطول أمطار خفيفة على اجزاء من السواحل الشرقية ، والرياح معتدلة السرعة تنشط على الاجزاء الجنوبية من السواحل الغربية ومدخل باب المندب وتتراوح سرعتها من 10 الى 22 عقدة .

وتابعت أن المناطق الصحراوية ستشهد طقس صحو بوجه عام وبارد نسبيا أثناء الليل والصباح الباكر .

فيما سيكون الطقس في أرخبيل سقطرى غائم جزئياً مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول امطار متفرقة، والرياح خفيفة الى معتدلة تتراوح سرعتها من 08 الى 18 عقدة