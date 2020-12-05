شكرا لقرائتكم خبر عن المسبار الياباني"هايابوسا2" يطلق كبسولة باتجاه الأرض والان نبدء بالتفاصيل
وذكر فريق المشروع التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جيه.إيه.إكس.إيه) أن عملية الإطلاق جرت الساعة الثانية والنصف مساء اليوم السبت، بتوقيت اليابان.
ومن المقرر أن تدخل الكبسولة الغلاف الجوي للأرض قبل وقت قصير من الساعة الثانية والنصف صباح غد الأحد، قبل هبوطها في صحراء بجنوب استراليا.
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