إصابة امرأة بهجوم مسلح شرق بغداد

أفاد مصدر أمني، السبت، بإصابة امرأة بهجوم مسلح شرق العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة باتجاه عجلة مدنية بداخلها امرأة على طريق محمد القاسم بالقرب من جامع النداء شرق بغداد". وأضاف أن "الهجوم المسلح أسفر عن اصابتها بجروح".





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