قائد الجيش الهندي يبدأ زيارة للسعودية والإمارات غداً

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت مصادر هندية إن الجنرال مانوج موكوند نارافاني، قائد الجيش الهندي، يبدأ غدا الأحد زيارة إلى السعودية والإمارات.

وبحسب صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية فإنه من المقرر أن يجري الجنرال نارافاني زيارة تستمر 4 أيام تبدأ من الغد إلى كل من السعودية والإمارات.

وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها، أن هذه ثالث رحلة خارجية له هذا العام لها صبغة دبلوماسية، مؤكدة أن نارافاني سيقضي يومين في كل دولة منهما، وسيعقد اجتماعات مع كبار القادة العسكريين والمدنيين.

ورأت الصحيفة أن هذه الزيارات تأتي في إطار تواصل الحكومة الهنية مع غرب آسيا، والتي تراها نيودلهي جزءًا من جوارها الممتد.

وتمثل زيارة نارافاني امتدادا لزيارة مماثلة قام بها وزير الشؤون الخارجية إس جايشانكار إلى البحرين والإمارات في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقد ساهم هذا التواصل في توسيع نطاق التعاون الأمني والدفاعي، خاصة بمجال مكافحة الإرهاب، في السنوات الأخيرة.

ومن المقرر أن يتجه قائد الجيش الهندي أولًا إلى السعودية، حيث ستشمل ارتباطاته هناك إلقاء خطاب بجامعة الدفاع الوطني، ثم سيسافر إلى الإمارات، التي توسعت علاقات الهند الدفاعية معها خلال السنوات الأخيرة، بحسب الصحيفة.