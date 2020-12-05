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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس على الإمارات خلال الأيام المقبلة على النحو التالي:
السبت..
الطقس: ضباب على أغلب مناطق الدولة - صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.الرياح:
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الأحد..
الطقس: ضباب على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو إلى غائم جزئياً بوجه يصبح غائما على الجزر والبحر غرباً ليلاً.
الرياح: جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية ليلا غرباً خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجياً ليلاً غرباً على البحر، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.
الاثنين..
الطقس: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة على البحر والجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية مع سقوط أمطار- انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.
الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س.
البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.
الثلاثاء..
الطقس: مغبر وغائم جزئياً وغائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار.
الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.
البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الأربعاء..
الطقس: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.
الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.
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