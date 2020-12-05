شكرا لقرائتكم خبر عن سان فرانسيسكو تفرض عزلاً عاماً جديداً للتصدي لـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سان فرانسيسكو: «رويترز»

فرضت مايور لندن برييد رئيسة بلدية مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، السبت، عزلاً عاماً جديداً وقيوداً على الأعمال التجارية في مواجهة ارتفاع حالات الإصابة بمرض «كوفيد ـ 19».

وقالت برييد إنها غير مستعدة لانتظار بدء حملة على مستوى الولاية أعلنها حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، من المقرر أن يتم تطبيقها في منطقة تلو أخرى بناء على عمليات دخول وحدات العناية المركزة في المستشفيات.

وأوضحت برييد أنه تم توثيق 16208 إصابات في سان فرانسيسكو منذ بدء الجائحة. وسجلت المدينة 162 وفاة.

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