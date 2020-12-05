شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو: دكة الأهلي والزمالك في النهائي الإفريقي.. ترقب وحذر وفرحة غامرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أحمد مصطفى

مع مرور أسبوع على نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي جمع الأهلي والزمالك المصريين على استاد القاهرة وانتهى بفوز الأهلي بـ2-1، وتحقيقه اللقب التاسع في تاريخه، إلا أن الاتحاد الآسيوي قام بنشر كواليس المباراة من دكة بدلاء الفريقين.

وكانت جماهير النادي الأهلي قد دشنت هاشتاج على تويتر تطالب فيه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بنشر كواليس دكة البدلاء لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووضع الاتحاد الآسيوي كاميرا مراقبة في دكة بدلاء الفريقين، حيث أظهرت اللقطات المنشورة في دكة النادي الأهلي، دعماً وتشجيعاً من قبل جميع اللاعبين ومسؤولي الجهاز الفني للاعبين طوال اللقاء، وعدم جلوس أغلبهم على مقاعدهم؛ بل كانت هناك تعليمات مستمرة للاعبين.

وكان أبرز اللقطات التي تم نشرها، طلب محمود عبد المنعم كهربا من الجهاز الفني توجيه تعليمات للاعبين وتحفيزهم، فيما كانت اللقطة الأبرز هي وقت تسجيل محمد مجدي «أفشة» لهدف الفوز لفريقه، لينهض جميع الموجودين على الدكة في فرحة غامرة.

أما دكة بدلاء نادي الزمالك فكان أبرزها أيضاً التعليمات المستمرة، والفرحة الغامرة للاعبين بعد تسجيل «شيكابالا» هدف التعادل في مرمى الأهلي.

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