شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. شمبانزي ينظف قفصه بالمكنسة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، مقطعاً مصوراً لشمبانزي يقوم بتنظيف مكانه، ليرى كثيرون أن الحيوان لديها درجات عالية من الذكاء ولها القدرة على التعلم.

وفي لقطات لطيفة تشبه الأفلام الكرتونية، قام شمبانزي في حديقة حيوان «تالين» عاصمة إستونيا، بتنظيف قفصه باستخدام مكنسة وجدها في الداخل.

وعثر الشمبانزي على المكنسة التي تركها أحد حراسه في قفصه عن طريق الخطأ، فأمسكها كمحترف وبدأ تنظيف الأرض بمهارة وسرعة يُحسد عليهما.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. شمبانزي ينظف قفصه بالمكنسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.