شكرا لقرائتكم خبر عن شروط ومواعيد انعقاد اجتماعات هيئة التنمية الصناعية بالقانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يهدف القانون رقم 95 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية، وفيما يلى نستعرض المادة الخاصة بانعقاد مجلس الإدارة، ومتى يتم اعتماد القرارات الصادرة عن هذه الاجتماعات.

ونص القانون على أن ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من ينيبه مرة على الأقل كل شهر، ويجوز للرئيس دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الحاجة لذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ويضع المجلس القواعد المنظمة لعمله.

وتعتمد قرارات مجلس الإدارة من الوزير المختص، ولا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها منه أو بعد مضي أسبوعين على تاريخ إبلاغه بها دون الاعتراض عليها.

جدير بالذكر أن الهيئة هى الجهة المسئولة عن تنظيم النشاط الصناعى فى جمهورية مصر العربية وذلك وفقا للقانون، وإدارة شئونه، وتنفيذ السياسات الصناعية التى تضعها الوزارة المختصة والجهات التابعة لها، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية.