السيطرة على حريق مصنع أثاث في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، اليوم السبت، على حريق مصنع أثاث، دون خسائر بشرية، بالمنطقة الصناعية بحي الكوثر.

تلقى مدير أمن سوهاج اللواء حسن محمود، إخطارًا من قسم شرطة الكوثر بنشوب حريق بمصنع بالمنطقة الصناعية دائرة القسم.

تبين نشوب الحريق بمصنع للأثاث مكون من طابق واحد ملك "م. م" 50 عامًا ويقيم دائرة مركز أخميم.

جرت السيطرة على الحريق وإخماده، دون خسائر أو إصابات بشرية، ورجح مالك المصنع أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، وأضاف باحتراق جزئي بماكينة تقطيع الأخشاب وكمية من النشارة ومخلفات الأخشاب، ونفى الشبهة الجنائية.

حرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.