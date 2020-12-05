الصين تدعو الأمم المتحدة لمساعدة أفريقيا على تجاوز صعوبات "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (أ ش أ):

دعا عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" اليوم السبت الأمم المتحدة إلى العمل بنشاط لاتخاذ تدابير لمساعدة أفريقيا على تجاوز الصعوبات في ظل تأثير جائحة (كوفيد-19) بشكل كبير على التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية لدول القارة.

وقال وانغ - في كلمة عبر الفيديو بصفته المبعوث الخاص للرئيس الصيني أمام اجتماع رفيع المستوى حول التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي - إن جائحة (كوفيد-19) فاقمت الأزمة العالمية، وأثرت بشكل عميق على التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدول الأفريقية، فيما يواجه السلام والأمن في أفريقيا سلسلة من التحديات الجديدة.

وأكد وانغ أهمية التضامن في مكافحة الجائحة، ودعم الشعوب الأفريقية لبناء خط دفاع للصحة والسلامة وبناء أوطان تنعم بالسلام والاستقرار، وإطلاق رؤية للازدهار المشترك وتقاسم ثمار الحوكمة العالمية.

وأوضح أن الصين ستواصل تقديم دعم قوي للشعوب الأفريقية لتنعم بالسلام، وتساعد الدول الأفريقية على اللحاق بقطار التحديث، وتواصل مناصرة الدول الأفريقية على الساحة الدولية.

وأعرب وانغ عن استعداد الصين للعمل مع أفريقيا لبناء مجتمع أوثق ذي مستقبل مشترك بين الصين وأفريقيا.​