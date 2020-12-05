المسبار الفضائي الياباني"هايابوسا2" يطلق كبسولة باتجاه الأرض

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو- (د ب أ):
ذكر علماء يابانيون أن المسبار الفضائي "هايابوسا2" أطلق كبسولة باتجاه الأرض، يعتقد أنها تحتوي على عينات من الكويكب "ريوجو"، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم السبت.
وذكر فريق المشروع التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جيه.إيه.إكس.إيه) أن عملية الإطلاق جرت الساعة الثانية والنصف مساء اليوم السبت، بتوقيت اليابان.
ومن المقرر أن تدخل الكبسولة الغلاف الجوي للأرض قبل وقت قصير من الساعة الثانية والنصف صباح غد الأحد، قبل هبوطها في صحراء بجنوب استراليا.
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