"باقي 10 أيام".. كل ما تريد معرفته عن امتحان أولى ثانوي التجريبي غير المقيد بزمان أو مكان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي العام، تمهيدًا لعقد اختبار تجريبىي، لتدريب الطلاب.

وينشر (الخليج 365) أبرز معلومات عن الامتحان التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي..

1- يبدأ الامتحان 15 ديسمبر الجاري.

2- اختبار تجريبي بدون درجات.

3- يهدف لتدريب الطلاب على نوعية الأسئلة الجديدة في التقييم الجديد.

4- يتضمن أسئلة تقيس فهم نواتج التعلم.

5- الأسئلة مبسطة وتغطي الأجزاء من المنهج حتى شهر نوفمبر.

6- يمكن أداء الامتحان من المنزل.

7- ليس محددًا بزمان أو مكان.

8- الامتحان مفتوح من الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساء.

9- يهدف إلى تجربة الشبكات والمنصات والبنية التحتية.

10- اختبار منصة الامتحان.

11- تدريب الطلاب على هذه النوعية من الأسئلة.

12- يعتبر بروفة حقيقة لامتحان منتصف العام الدراسي.

13- في حالة حدوث أي مشكلات تقنية لا داعي للانزعاج.

14- يعقد الامتحان بنظام الكتاب المفتوح.

وقالت الوزارة، إنه سيتم الإعلان خلال أسبوع عن كيفية الحصول على الاسم وكلمة السر للدخول على منصة الامتحانات، وكذلك الرابط المخصص لتسجيل أي شكوى أو مشكلة قد تواجه الطالب أثناء الامتحان التدريبي.

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