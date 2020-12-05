شكرا لقرائتكم خبر عن «اليورو» ملوحاً بعقوبات على تركيا: أوقفوا لعبة «القط والفأر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد المجلس الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي مستعد للجوء إلى العقوبات في مواجهة سلوك أنقرة، وأعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات على تركيا بسبب استمرار «الأعمال الأحادية والخطاب العدائي» من أنقرة.

وشدد ميشيل خلال مؤتمر صحفي أمس (الجمعة) على أن: «لعبة القط والفأر يجب أن تنتهي»، في إشارة إلى دخول سفن تركية للتنقيب عن الغاز بشكل متكرر إلى مياه يونانية.

ولفت ميشيل إلى ضرورة وقف تركيا استفزازاتها ونبرتها العدائية، وأضاف: «في أكتوبر حددنا جدول أعمال إيجابياً ومددنا أيدينا لهم، سنجري نقاشاً خلال القمة الأوروبية في 10 ديسمبر ونحن على استعداد لاستخدام السبل المتاحة لنا».