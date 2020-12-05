شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهمية انضمام مجلس الشيوخ للشعبة البرلمانية الدولية إلى جانب "النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقر مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، الذى وافق عليه المجلس نهائيا ورفعه لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بأن تتكون شعبة جمهورية مصر العربية للمؤتمرات البرلمانية الدولية من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وفقا للقواعد التى يتفق عليها مكتبا المجلسين وذلك للتأكيد على التعاون بين المجلسين.

وهنا يجدر الإشارة إلى ما ذكرة التقرير البرلماني للجنة المناط بها إعداد لائحة مجلس الشيوخ، إلى أن أهمية المادة (5) بشأن الشعبة البرلمانية إنطلاقا من أن المشاركة فى المؤتمرات البرلمانية الدولية تعد أحد سبل ممارسة الدبلوماسية البرلمانية، بوصفها إحدى الممارسات التى تقوم بها البرلمانات المختلفة خارج نطاق الدولة، حيث تتفاعل مع مختلف القضايا الدولية والتى تؤثر بالإيجاب على الصعيد الوطنى فهى عمل دبلوماسى مكمل للدبلوماسية الرسمية للدولة والتى تمارسها بشكل أساسى الخارجية المصرية.

في سياق متصل، أكد التقرير البرلماني عن مشروع قانون اللائحة الداخلية، الحرص عند إعداد المشروع علي إعادة كافة النصوص الدستورية والمواد القانونية المنظمة لعمل المجلس تجنبا لأية مخالفة شكلية أو موضوعية.

وحسب التقرير البرلماني، فأن اللجنة أجرت في سبيل تحقيق ذلك العديد من التعديلات بالاضافة والحذف علي المشروع المقدم من الأمانة العامة للمجلس فضلا عن استحداث مجموعه من النصوص التي تلائم الأحكام الواردة في الدستور، حرصا علي تحقيق التكامل التشريعي بين نصوص الدستور والقانون، والنصوص الواردة في مشروع اللائحة الداخلية المعروض علي المجلس.

يشار إلى أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تأتي اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزاما دستوريا على مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.

وجاء مشروع اللائحة مكونه من 292 مادة مقسمة إلى 12 بابا ورد الكثير من أحكامها مردداً للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى أن الدستور أكد سريان اثنين وعشرين مادة من المواد المنطبقة علي مجلس النواب في شأن مجلس الشيوخ على النحو المنصوص عليه في المادة 254 منه.