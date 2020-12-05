رئيسة إستونيا ورئيس الحكومة يخضعان للحجر الصحي إثر مخالطتهما مصابا بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - تالين- (أ ش أ):
دخلت رئيسة إستونيا كرستي كاليولايد ورئيس الحكومة يوري راتاس الحجر الصحي في إجراء احترازي، بعد مخالطتهما بشكل مستقل مصابا بفيروس كورونا مؤخرا.
وكتبت كاليولايد على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وفقا لقناة (روسيا اليوم) اليوم السبت: "أشعر أنني بحالة جيدة في الوقت الحالي وقد أجريت أيضا اختبار (كوفيد 19) اليوم، وكانت النتيجة سلبية".
وستظل الرئيسة ورئيس الحكومة في عزلة ذاتية بتوجيه من السلطات الصحية في البلاد.
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