البرازيل: تسجيل 46 ألفا و884 إصابة بكورونا و694 وفاة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - برزايليا- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 46 ألفا و884 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 694 حالة وفاة بالفيروس.
وتأتي البرازيل، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الفضائية، اليوم السبت، بالمرتبة الثالثة عالميا من ناحية الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، حيث سجلت 6 ملايين و533 ألفا و968 إصابة، وفي المرتبة الثانية من ناحية الوفيات بعد الولايات المتحدة، إذ سجلت 175 ألفا و964 وفاة، طبقا لبيانات الصحة البرازيلية.
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