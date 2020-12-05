كوريا الجنوبية: الإصابات الجديدة بفيروس كورونا تتراجع إلى أقل من 600

محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب أ):
انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية إلى أقل من 600 حالة اليوم السبت، بعدما وصل إلى أعلى مستوى له في تسعة أشهر أمس الجمعة، لتستمر البلاد في حالة تأهب قصوى تحسبا لموجة أكبر من جائحة كورونا وسط الشتاء.
وسجلت كوريا الجنوبية 583 إصابة جديدة بكورونا، من بينها 559 إصابة محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 36915، وفقًا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة قولها إنه تم تسجيل أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 540 وفاة.
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