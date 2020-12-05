الاتحاد الأوروبي يحذر تركيا من استمرار سياستها

جدد الاتحاد الأوروبي تحذير تركيا من استمرار سياساتها التي تحول دون خفض التوتر والتصعيد في شرق المتوسط، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في العلاقة مع أنقرة.

وقال المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بيتر ستانو، إن "الاتحاد الأوروبي يرى أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة لمستقبل العلاقات بين بروكسل وأنقرة"، في إشارة للقمة الأوروبية المقررة في 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وستنظر دول الاتحاد الأوروبي في هذه القمة، في التصرفات التركية في المنطقة ومدى التزام أنقرة بخفض التصعيد في شرق المتوسط، وصياغة ملامح العلاقة مع تركيا.

وأوضح ستانو "على هذا الأساس سنرى إذا كنا سنتجه إلى حوار إيجابي أو إلى خيارات أخرى"، حسب ما نقلت وكالة الإيطالية "إكي" للأنباء.