مصر ترصد 427 إصابة جديدة بكورونا و19 وفاة

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 427 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) فضلا عن 19 حالة وفاة.

وبهذه الحصيلة الجديدة يرتفع إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بكورونا حتى يوم الجمعة إلى 117 ألفا و583 إصابة، كما يرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6732 حالة وفاة.

كما أعلنت وزارة الصحة عن خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 103191 حالة.