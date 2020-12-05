مصر..أكثر من 400 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 ديسمبر 2020 07:13 صباحاً - منذ 4 دقائق

سجلت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، 427 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” و19 وفاة، مقارنة مع 432 إصابة و19 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، إن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 117583 حالات من ضمنهم 103191 حالة تم شفاؤها، و6732 حالة وفاة”.

وذكر أنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة المصرية رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

والأربعاء الماضي، سجلت وزارة الصحة المصرية 421 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و28 حالة وفاة.