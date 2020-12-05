عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الألمانية هيلغا شميد أمينة عامة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية

السبت 5 ديسمبر 2020

الخليج 365

اختيرت الدبلوماسية الألمانية هيلغا شميد أمينة عامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وفق ما أعلنت الجمعة الرئاسة الدورية الألبانية للمنظمة، وذلك بعد أشهر من شغور في هذا المنصب بسبب تباينات بين دول غربية وأخرى قريبة من روسيا.



وأوردت البعثة الألبانية الى المنظمة التي تتخذ من فيينا مقرا لها، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر، ”تسمية هليغا شميد أمينة عامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا“، وذلك غداة انطلاق الاجتماع السنوي الوزاري للمنظمة بمشاركة 57 من الدول الأعضاء، والمقام هذا العام عبر تقنية الاتصال المرئي بسبب قيود كوفيد-19.

وأدى غياب التوافق بين الدول الأعضاء، لا سيما مطالبة روسيا بتوازن لصالح الدول التي تدور في فلكها، الى شغور المناصب الأساسية في المنظمة اعتبارا من تموز/يوليو الماضي. لكن المنظمة تمكنت الجمعة من تسمية أربعة دبلوماسيين في إدارتها.

وتحظى شميد التي سبق لها أداء دور بارز في المفاوضات التي أفضت في العام 2015 الى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني بين طهران والقوى الكبرى، بثقة موسكو وواشطن في الوقت عينه.

وفي إطار التسوية على المناصب في المنظمة التي ينتظر منها أداء دور في ملفات شائكة مثل الأزمة في بيلاروس والنزاع في إقليم ناغورني قره باغ، وافقت الدول الغربية على تسمية كازاخستاني للمرة الأولى، هو خيرت عبد الرحمنوف الذي سيتولى منصب المفوض السامي للأقليات الوطنية على رغم الاتهامات بانتهاكات لحقوق الانسان التي تطال هذه البلاد الواقعة في وسط آسيا.

لكن الدول الغربية أبقت المنصبين الأكثر إثارة للجدل في المنظمة من حصتها، اذ سيتولى الإيطالي ماتيو ميكاتشي مسؤولية حقوق الانسان، والبرتغالية تيريزا ريبيرو كممثلة خاصة لشؤون حرية الصحافة.

ومن المقرر ان تتولى السويد الرئاسة الدورية للمنظمة في 2021 خلفا لألبانيا.