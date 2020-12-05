إثيوبيا تعلن «أسر وقتل» معظم قادة القوة المتمردة في إقليم تيغراي بشمال البلاد

قالت إثيوبيا، اليوم الجمعة، إنها أسرت وقتلت معظم قادة القوة المتمردة في إقليم تيغراي بشمال البلاد، فيما رد زعيم محلي هارب بقوله إن المدنيين نظموا احتجاجات على أعمال نهب قام بها "جنود احتلال".
ولم يقدم أي من الجانبين دليلا يدعم ادعاءاته بخصوص الحرب المستمرة منذ شهر في المنطقة الجبلية المتاخمة لإريتريا، مع انقطاع الاتصالات الهاتفية وسط قيود شديدة على دخول الإقليم، حسبما أفادت وكالة "رويترز".
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