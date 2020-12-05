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محمد اسماعيل - القاهرة - في أول رد فعل لوزارة السياحة والآثار، بشأن صورة "موديل" موكب المومياوات الملكية المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعى، والتي أثارت ردود أفعال غاضبة.
أكدت وزارة السياحة والآثار، أن هذه الملابس التي تظهر فى الصورة لا علاقة لها بأي حال من الأحوال بملابس الاحتفالية على الإطلاق، وذلك وفقًا لما أعلنه الحساب الرسمي للإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث بالوزارة.
وحذر الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من استخدام هذا التصميم ضمن أزياء موديل موكب المومياوات، لأنه منقول بنفس التفاصيل من كليب الفنانة العالمية كاتي بيري في أحد كليباتها، مع تعديل بسيط.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد هجوم "السوشيال ميديا".. أول رد من "الآثار" على أزياء موديل "موكب المومياوات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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