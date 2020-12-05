متظاهرون يحرقون نقطة تمركز لمليشيات مصراته قرب سرت

السبت 5 ديسمبر 2020

أقدم متظاهرون غاضبون ،مساء الجمعة، على حرق نقطة تمركز تابعة لمليشيات مصراته في منطقة وادي زمزم ، بين مدينتي سرت ومصراته، احتجاجاً على مقتل شاب قبل أيام.



وبحسب موقع "إرم نيوز" الإماراتي، قال مصدر عسكري إن أهالي من قبيله الشاب المغدور ( سراج السحاقي الورفلي ) ومن سكان منطقة وادي زمزم الواقعة على بعد 100 كم جنوب شرق مدينة مصراتة، أقدموا علي حرق نقطة تمركز “ بوابة“ ترجع لعناصر الحشد المليشياوي على خلفية مقتل ابنهم سراج بعد اختطافه منذ الأيام من قبل مسلحي المليشيات.

وأشار المصدر إلى أن الشاب سراج قتل تحت التعذيب لاتهامه بتأييد القوات المسلحة العربية الليبية، عقب تفتيش هاتفه الخلوي والعثور على فيديوهات وصور تدلل على ذلك.

وبين أن مليشيات مصراته ردت على حرق نقطة التمركز بحملة اعتقالات انتقامية في صفوف السكان، وقطع الاتصالات عن المنطقة، كما أطلقت قذائف الآر بي جي في الهواء لإرعاب المواطنين.

وتعد منطقة وادي زمام من مناطق التماس بين الجيش الوطني الليبي والمليشيات لكنها تخضع لسيطرة مليشيات مصراتة.