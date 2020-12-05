الأمم المتحدة تحذر: المجاعة تُطارد اليمن وعلى العالم الاستيقاظ

الأمم المتحدة تحذر: المجاعة تطارد اليمن وعلى العالم الاستيقاظ

السبت 5 ديسمبر 2020

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع الأمم المتحدة، من أن ملايين الأشخاص في اليمن على شفير مجاعة جديدة.



وقال البرنامج في بيان له، إن عدد الأشخاص الذين يواجهون ثاني أعلى مستوى لانعدام الأمن الغذائي باليمن سوف يتزايد من 3.6 مليون شخص إلى 5 مليون شخص في النصف الأول من 2021.

وذكر البيان أن عدد الأشخاص الذين يواجهون هذا المستوى من انعدام الأمن الغذائي الكارثي قد يتضاعف ثلاث مرات تقريبا.

وأوضح أن عددهم قد يزيد من 16500 حاليا ليصبح 47 ألف شخص بين يناير ويونيو 2021، مشيرًا إلى أن اليمن يشهد ظروفا حاليا تشبه ظروف المجاعة التي شهدها منذ عامين.

من جانبه اعتبر المدير العام لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي أن هذه الأرقام يجب أن تمثل نداء استيقاظ للعالم.

وأكد أن اليمن على شفا مجاعة، داعيا المجتمع الدولي إلى عدم التخلي عن ملايين العائلات التي في أمس الحاجة إلى المساعدات.