شكرا لقرائتكم خبر عن «اللاجئين» تشدد على بنجلاديش: نقل الروهينجا طوعا والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث باسم المفوضية، بابار بالوش، في إفادة صحفية للأمم المتحدة في جنيف: إن المفوض السامي دعا بنجلاديش إلى الوفاء بالتزامها بأن يكون نقل الروهينجا إلى الجزيرة طوعًا.
وأضاف إن المفوضية تقف على أهبة الاستعداد لتقييم الأوضاع في الجزيرة للتأكد من أنها «مكان يتوافر فيه الأمن وسبل الحياة المستدامة للاجئين» في حالة سماح الحكومة بذلك.
وتقول بنجلاديش: إنها لا تنقل إلى جزيرة «باسان تشار» سوى اللاجئين الراغبين في الذهاب إليها، وإن هذا سيخفف التكدس الدائم في المخيمات بالداخل التي تؤوي أكثر من مليون من الروهينجا المسلمين الفارين من ميانمار المجاورة.
لكن لاجئين وعاملين في مجال حقوق الإنسان يقولون: إن بعض الروهينجا يُنقلون قسرًا إلى باسان تشار، تلك الجزيرة المعرّضة للفيضانات، والتي ظهرت قبل 20 عامًا.
وقال وزير الخارجية عبدالمؤمن للصحفيين في ساعة متأخرة، الخميس «الحكومة لا تأخذ أحدًا عنوة إلى باسان تشار. نحن ملتزمون بهذا».
وفر أكثر من 730 ألفًا من الروهينجا من ميانمار عام 2017 عقب حملة قادها الجيش، وقالت الأمم المتحدة: إنه تم تنفيذها بغرض الإبادة الجماعية، وهو ما تنفيه ميانمار التي تزعم: إن قواتها تستهدف متشددين هاجموا مواقع للشرطة.
كانت هذه تفاصيل خبر «اللاجئين» تشدد على بنجلاديش: نقل الروهينجا طوعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.