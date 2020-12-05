شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا ترحب بوجود القوات الأمريكية على أراضيها والان نبدء بالتفاصيل
وقال للصحفيين أمس الجمعة: «كما هو واضح، لم نحصل على معلومات في أي وقت عن تخفيضات القوات التي أعلنت في يوليو الماضي، وبالتالي لا نستطيع القول ما هي الخطط الخاصة بذلك أو أن هناك خططا لذلك».
وأضاف: لكننا سعداء بما يبدو أنه اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين في واشنطن على إعادة النظر في هذا القرار.
وتابع: الجنود الأمريكيون محل ترحيب هنا.. هم يسهمون في الحفاظ على أمن ألمانيا وأمن أوروبا.
ووافق المشرعون الأمريكيون من الحزبين، أمس الأول الخميس، على الصياغة النهائية لمشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي متضمنا نصا يؤيد استمرار وجود الجنود الأمريكيين في ألمانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا ترحب بوجود القوات الأمريكية على أراضيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.