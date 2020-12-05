شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: مباحثات مثمرة لتحقيق استقرار الخليج والان نبدء بالتفاصيل
وقال الشيخ د. أحمد ناصر الصباح في بيان ألقاه عبر تليفزيون دولة الكويت عصر أمس: إنه في إطار جهود المصالحة التي سبق أن قادها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله - واستمرارًا للجهود التي يبذلهاحالياً صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الصديقة لحل الأزمة، فقد جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية أكد فيها كافة الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم، وتحقيق ما فيه خير شعوبهم.
وفي هذا الإطار أعرب عن التقدير للسيد جاريدكوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي على الجهود القيمة التي بذلها مؤخرًا في هذا الصدد.
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