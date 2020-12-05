شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى ومصابون في قصف حوثي على مجمع صناعي بالحديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن : ”الخليج 365”

قُتل وأصيب عدد من عمال مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري، مساء أمس، بعدما شنت ميليشيات الحوثي الانقلابية قصفاً بالأسلحة الثقيلة على المجمع الواقع في مدينة الحديدة، غربي اليمن، بالتزامن مع تدمير قوات التحالف طائرة من دون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيات باتجاه السعودية.

وفي الحديدة، أفادت إحصائية أولية، بأن حصيلة الضحايا بلغت تسعة قتلى وعدداً من الجرحى، مع توقعات بارتفاع عدد القتلى نتيجة خطورة إصابات بعض الجرحى الذين يتلقون العلاج اللازم في المستشفى. وقالت مصادر عاملة في المجمع، إن المجمع تعرض لقصف مدفعي واستهداف كثيف بالأسلحة الثقيلة، سقط على إثره قتلى وجرحى من عمال المجمع.

في الأثناء، دمرت قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، أمس الجمعة، طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة العربية السعودية. ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس) عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي: «أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، صباح أمس الجمعة، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة،أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وشن طيران التحالف العربي، أمس، غارة جوية استهدف بها قاعدة الديلمي الجوية بمحيط مطار صنعاء الدولي. كما استهدف بثلاث غارات مواقع تتبع ميليشيات الحوثي بمديرية الظاهر في محافظة صعدة. وكعادتها تتكتم ميليشيات الحوثي عن نتائج الغارات الجوية، التي تستهدف مواقعها وتجمعاتها وتحركاتها القتالية في مناطق الجبهات المشتعلة ومناطق سيطرتها.

على صعيد آخر، حذرت منظمة(أنقذوا الطفولة الدولية) من أن أكثر من 20 ألف طفل في اليمن سيواجهون المجاعة العام المقبل مع استمرار الحرب.

وقالت المنظمة، في بيان لها، إنها تشعر بالقلق العميق من تقرير الأمم المتحدة حول انعدام الأمن الغذائي في اليمن، والذي كشف أن 16.2 مليون شخص في البلاد يواجهون مستويات عالية من نقص حاد في الغذاء في أوائل العام المقبل، وهذا يشمل 7.35 مليون طفل، مع ما يقدر بنحو 21 ألفاً و338 طفل معرضون لخطر السقوط في المجاعة. وأضاف البيان: لأكثر من خمس سنوات، مات الأطفال في اليمن بسبب الصراع والمرض والجوع الشديد، ويحصل الأطفال الذين يعانون سوء التغذية على أسوأ بداية ممكنة في الحياة، وعدد أقل من الناس قادرون على تحمل تكلفة وجبة أساسية.

ودعت المنظمة أطراف النزاع إلى الاتفاق على تسوية للحرب، والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول الآمن ودون عوائق إلى المحتاجين. وأضافت أنه «بدون إنهاء النزاع، سيستمر الموت والمجاعة في قتل المزيد والمزيد من الأطفال كل يوم».