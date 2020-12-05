شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة ترحب باللقاحات.. وبريطانيا تحصن «فايزر» بالقانون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحبت الأمم المتحدة ببدء منح التراخيص للقاحات المضادة لفيروس كورونا، مع استمرار التفاؤل العالمي بتجاوز الوباء الذي عطل الحياة وعبث بخطط النمو، فيما قررت الحكومة البريطانية منح لقاح «فايزر» حصانة قانونية، في حين اقترح رئيس المجلس الأوروبي إبرام معاهدة عالمية لمواجهة الأوبئة في المستقبل.

ورحب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ببدء الترخيص للقاحات كوفيد 19، مشيراً في افتتاح دورة افتراضية خاصة للجمعية العامة، إلى أن ذلك لن يكون كافياً لإعادة ابتكار عالم مزدهر من دون جهود أخرى طويلة الأمد.

أشار جوتيريس في كلمته مساء الخميس، إلى أنه «بفضل العمل الجاد وتفاني العلماء والباحثين في جميع أنحاء العالم (..)، يمكن أن تصبح اللقاحات متاحة في الأسابيع والأشهر المقبلة».

انتقاد لواشنطن

وأضاف: «لكن يجب ألا ننخدع»، لافتاً إلى أنه «لا يمكن للقاح إصلاح الضرر الذي قد يمتد لسنوات أو حتى لعقود مقبلة». وقال إن «الفقر المدقع آخذ في الازدياد، وخطر المجاعة يلوح في الأفق، نحن نواجه أكبر ركود عالمي منذ ثمانية عقود».

وتابع أن «الوقت حان للبدء من الصفر» لمكافحة أوجه انعدام المساواة والظلم التي سلطت الأزمة الوبائية الضوء عليها. ومن دون أن يسمي الولايات المتحدة، انتقد جوتيريس ضمنياً واشنطن التي استنكرت بشدة في الأشهر الماضية، إدارة منظمة الصحة العالمية للأزمة. وقال إن «بعض الدول تستمر في رفض الحقائق وفي تجاهل التوجيهات. وعندما تسير الدول في اتجاهات خاصة، يتفشى الفيروس في كل مكان».

لا ملاحقة قضائية

ومنحت الحكومة البريطانية عملاق الأدوية في العالم، شركة «فايزر» الأمريكية، حصانة ضد أي ملاحقة قضائية قد تتعرض لها على خلفية اللقاح الذي تطوره مع شركة «بيونتك» الألمانية. وذكرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، مساء الخميس، أن رئيس فرع الشركة الأمريكية في لندن، رفض ذكر سبب احتياج «فايزر» إلى هذه الحماية، وأضافت أن «هذا الإجراء القانوني يفتح الطريق أمام الشركة لتوزيع اللقاح في كافة أرجاء بريطانيا خلال الأسبوع المقبل».

ونقلت الصحيفة عن وزارة الصحة البريطانية، تأكيدها أن الشركة الأمريكية نالت الحصانة القانونية، مما يعني أن «أي دعوى يرفعها مرضى قد يتضررون من اللقاح لن ينظر فيها». وامتدت الحصانة القانونية أيضاً إلى العاملين الصحيين البريطانيين الذين سيقدمون اللقاح، والشركات المحلية التي ستسهم في صناعته.

معايير صحية صارمة

وأكدت الوكالة البريطانية الناظمة للأدوية، أمس، أن قرارها السريع بالترخيص لاستخدام لقاح «فايزر وبيونتك» يستوفي كل معايير السلامة. وبعدما كانت بريطانيا الثلاثاء، أول دول الغرب في السماح ببدء التلقيح، قالت الوكالة الناظمة للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بيان: «لا تتم الموافقة على أي لقاح في المملكة المتحدة إن لم يكن يحترم معايير السلامة والنوعية والفاعلية».

وأضافت أن «كل لقاح يكون موضع تجارب سريرية صارمة مطابقة للمعايير الدولية».

ورأى خبير الأمراض المعدية الأمريكي أنطوني فاوتشي، العضو في خلية الأزمة في البيت الأبيض حول فيروس كورونا المستجد، الخميس، أن الوكالة البريطانية «تسرعت» في المصادقة على اللقاح، قبل أن يعود ويتراجع عن تصريحه هذا. ورحب متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بتبدل موقف فاوتشي، مذكراً بأن الوكالة البريطانية الناظمة للأدوية، أكدت في وقت سابق هذا الأسبوع، أنها «عملت بأكبر معايير الصرامة على هذا اللقاح بدون إهمال أي جانب».

وينتظر الأوروبيون والأمريكيون رد وكالاتهم الصحية هذا الشهر بشأن المصادقة على لقاح فايزر وبيونتك، بينما تبدأ المملكة المتحدة هذا الأسبوع تلقيح أول 800 ألف شخص، مع إعطاء الأولوية للمسنين في دور الرعاية.

دروس الجائحة

من جانب آخر، أعرب رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال عن تأييده لإبرام معاهدة عالمية جديدة داخل منظمة الصحة العالمية، للتعامل مع الأوبئة في المستقبل «مؤكداً أن تلك المعاهدة» ستساعد المجتمع الدولي على الوقاية من استشراء الأوبئة في المستقبل، والاستعداد لها وإدارتها.

وألقى ميشال كلمة له عبر الفيديو خلال انعقاد الدورة الخاصة الحادية والثلاثين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تستمر أعمالها يومين، لبحث العواقب متعددة الأوجه لجائحة كوفيد 19، وطرق التعافي بشكل أفضل وأقوى، وتبادل الخبرات والتفكير في الاستجابة العالمية للجائحة.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال: إن أحد الدروس الرئيسية المستفادة من فيروس كورونا، هو أن العالم لم يكن على أهبة الاستعداد لمواجهة الجائحة، على الرغم من زيادة عدد الأوبئة خلال العقود الأخيرة.

ولفت إلى «أن الإنجاز الضخم لتطوير اللقاحات في أقل من عام، بدلاً من السنوات العشر المطلوبة بشكل عام، حدث بسبب التعاون العالمي غير المسبوق الذي شارك فيه العلماء، والهيئات الصناعية، والحكومات». (وكالات)