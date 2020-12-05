شكرا لقرائتكم خبر عن الكويتيون يصوتون اليوم في انتخابات تهيمن عليها «الجائحة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يدلي الناخبون الكويتيون، اليوم السبت، بأصواتهم لاختيار أعضاء جدد لمجلس الأمة في انتخابات ألقت فيها جائحة كورونا بظلالها على قضايا الحملات الانتخابية وربما تكون لها تداعيات على النتائج النهائية.

ويتنافس في هذه الانتخابات أكثر من 300 مرشح، من بينهم أكثر من ثلاثين امرأة، في خمس دوائر انتخابية للوصول إلى المقاعد الخمسين للبرلمان الكويتي.

تدخل المرأة الكويتية الانتخابات، وسط آمال بتحقيق النجاح الكبير الذي حققته عام 2009، بفوز 4 نساء.

ورغم أن الحملات الانتخابية جاءت هذه المرة ضعيفة وباهتة بسبب كورونا، فإن القضايا التي أثارتها الجائحة هيمنت عليها وأعادت إنتاج القضايا القديمة مثل الصحة والتعليم ومعالجة خلل التركيبة السكانية وتضخم أعداد الوافدين وحقوق المواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والوضع الاقتصادي المتردي.

كما خلقت الجائحة قضايا وتحديات جديدة مرتبطة بالقضايا القديمة مثل التعليم عن بعد، وحقوق الصفوف الأمامية في مواجهة المرض، وتوزيع اللقاح وتوقيته، ومشاكل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وبسبب الجائحة ومنع السلطات الصحية لأي تجمعات كبيرة لجأ المرشحون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى قواعدهم الشعبية.

وأتاح التلفزيون الرسمي للمرشحين المجال للدعاية لأنفسهم في مقاطع فيديو صغيرة لدقائق محدودة ووضع شعاراً واحداً لهذه الفقرة «مرشح أمة.. معاً نصنع المستقبل». وأعلنت وزارة الصحة عدداً من الإجراءات الواجب اتباعها خلال عملية الإدلاء بالأصوات وأهمها الالتزام بوضع الكمامات ومنع التجمع خارج اللجان الانتخابية وقياس درجات الحرارة قبل الدخول وتحديد مسارات للدخول وأخرى للخروج، والتزام الجميع بالتباعد البدني، كما تم تخصيص عيادات طبية للحالات الطارئة.

ونافست اللافتات الإعلانية التي تحمل صور المرشحين وأسماءهم وشعاراتهم في الشوارع، الإعلانات التجارية عن السلع الفاخرة.

وحرص كثير من المرشحين على تسجيل مقاطع فيديو احترافية حتى يكون أكثر قرباً من الناخبين، وكان لموقع تويتر النصيب الأكبر من الدعاية الانتخابية.

(وكالات)