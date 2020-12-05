شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا: فرصة «الإخوان» في رئاسة باشاغا للحكومة معدومة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف مصدر بلجنة الحوار السياسي الليبي عن تضاؤل فرصة وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا في رئاسة الحكومة المقبلة بعد حسم التصويت لصالح المقترح الثاني من الآليات التي طرحتها البعثة الأممية لاختيار السلطة التنفيذية، فيما طالب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أمس الجمعة، من الاتحاد الأوروبي ودول البحر المتوسط الأوروبية حماية العملية السياسية في ليبيا، في وقت وقّع وزير الدفاع المفوّض بحكومة «الوفاق»، صلاح الدين النمروش، اتفاقية دفاع مشترك مع نظيره الإيطالي، لورنزو جويريني.

قال المصدر الذي رفض التصريح باسمه، لموقع «الساعة 24» الليبي إن نتيجة تصويت لجنة الحوار السياسي ال«75» هاتفياً على آلية الترشيح للمجلس الرئاسي الجديد ورئيس الحكومة حسمت في اتجاه المقترح الثاني من بين الخيارات الـ9 التي قدمتها البعثة الأممية.

تصويت الأعضاء وليس المجمعات الانتخابية

وأوضح المصدر أن المقترح الثاني ينص على أن تسمية رئيس الحكومة تتم عن طريق تصويت الأعضاء، وليس المجمعات الانتخابية، وذلك من خلال جولتين أمام الجلسة العامة للجنة الحوار.

وبدأت أمس الأول الخميس عملية التصويت الفردي على آليات اختيار المجلس الرئاسي الجديد ورئيس الحكومة، حيث قامت البعثة الأممية بالاتصال بكل عضو بشكل منفرد، ويكون التصويت برسالة صوتية وورقية.

وحاولت جماعة الإخوان المناورة، لتمرير الخيار الثالث من الخيارات التسعة التي اقترحتها البعثة الأممية كآليات لاختيار المجلس الرئاسي الجديد ورئيس الحكومة، والذي ينص على أن مرشح الحكومة ب7 تزكيات من إقليمه يدخل المنافسة داخل الإقليم، ويفوز من يحصل على أعلى الأصوات في الإقليم، وتمتلك برقة 24 صوتاً، وطرابلس 37 صوتاً، وفزان 14 صوتاً.

ويتيح هذا الخيار الفرصة لباشاغا إذ يملك 12 صوتاً من إقليم طرابلس، وباقي الأصوات 25 موزعة على 5 مرشحين آخرين.

وقالت مصادر قريبة من كواليس الحوار، إن الآلية الثانية مدعومة من قبل مشاركين يؤيدون تولي الناشط السياسي ورجل الأعمال المصراتي عبد الحميد الدبيبة من إقليم الغرب منصب رئيس الحكومة القادمة، وتولي المستشار ورئيس محكمة الاستئناف عبد الجواد العبيدي من إقليم الشرق منصب رئيس المجلس الرئاسي.

دي مايو يطالب بحماية العملية السياسية

طالب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو اليوم الجمعة، من الاتحاد الأوروبي ودول البحر المتوسط الأوروبية حماية العملية السياسية في ليبيا.

وقال دي مايو في كلمته بمنتدى حوارات المتوسط: إن على الاتحاد الأوروبي ودول البحر المتوسط الأوروبية العمل ضد كل محاولات تخريب التقدم المحرز في ليبيا، وحماية العملية السياسية، التي انطلقت في الأسابيع الأخيرة من التدخلات الأجنبية، إضافة الى دعم تسمية مبعوث خاص للاتحاد الأوروبي والمبعوث الخاص الجديد للأمم المتحدة إلى ليبيا.

ولفت الوزير الإيطالي إلى أنه تم التوصل في ليبيا إلى وقف لإطلاق النار، وخارطة طريق وموعد انتخابات، وبالتالي يجب علينا حماية هذا المسار الثمين، لأنه نتيجة سنوات وساطة شهدت انخراط دول كإيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا.

هيكلة المؤسسات العسكرية

في الأثناء، وقّع وزير الدفاع المفوّض بحكومة «الوفاق»، صلاح الدين النمروش، اتفاقية دفاع مشترك مع نظيره الإيطالي، لورنزو جويريني.

وقالت وكالة «نوفا»الإيطالية؛ إن الاتفاقية تتضمن المشاركة في التدريبات العسكرية والمناورات، فضلاً عن هيكلة وتنظيم المؤسسات العسكرية والأمنية، كما تشمل تبادل الخبرات والتعاون في مجال الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود البرية و البحرية وعمليات التخلّص من الذخائر والألغام، وتبادل الاستشاريين والمعلومات والخبرات في مجال البحث العلمي والتقني والأمن العسكري.

قلق روسي

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أمس، عن قلق بلاده من عدم تعيين الأمم المتحدة مبعوث لها في ليبيا.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، نوه خلالها الوزيران بتجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب وروسيا مؤخراً، لمدة أربع سنوات.

أعرب خلالها الوزير الروسي عن تقديره لجهود المغرب فيما يتعلق بالملف الليبي في ضوء اللقاءات الليبية التي انعقدت في طنجة وبوزنيقة. وأكد الوزيران بهذا الخصوص ضرورة تعزيز التقائية الجهود الدولية والعمل من أجل تولي الليبيين زمام الجهود المبذولة.(وكالات)