شكرا لقرائتكم خبر عن «أوركسترا 197 دولة»تؤدي «معاً شيء جميل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - للمرة الأولى في تاريخ الموسيقى، اجتمع 197 موسيقياً من 197 دولة، لتكوين أكبر أوركسترا افتراضية، وتسجيل أغنية جماعية، على أمل تجسيد كيف يمكن للناس تجاوز الحدود المادية والثقافية ليلتقوا معاً.

وصدرت أمس الجمعة، أغنية «معاً شيء جميل» التي أدتها «أوركسترا الأرض» وسُجلت في مواقع مختلفة، ثم جرى مزجها معاً، كما صدر فيلم وثائقي يروي قصص بعض الموسيقيين. وقالت أولجا إنكي، عضو الأوركسترا من الكاميرون، إنها رأت المشروع الذي استغرق إعداده ثلاث سنوات، وكأن «العالم كله يداً بيد».

وفي مايو 2019، التقى 57 من أعضاء الأوركسترا في استوديوهات آبي رود في لندن من أجل الترتيب للأغنية. وأشرف على المشروع الملحن جورج فينتون، الحائز على جائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون «بافتا»، لكنَّ كثيراً من الموسيقيين اقتبسوا ألحانه وأفكاره.

كانت هذه تفاصيل خبر «أوركسترا 197 دولة»تؤدي «معاً شيء جميل» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.