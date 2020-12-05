شكرا لقرائتكم خبر عن أدولف هتلر يفوز في الانتخابات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

فاز السياسي أدولف هتلر أونونا، بمقعد في برلمان إقليم أوشانا بجمهورية ناميبيا، عن الحزب الحاكم ب85% من الأصوات. وأشار أونونا إلى أنه لا علاقة له بأيديولوجيات الحزب النازي السابق، وأنه لا يريد أن يسعى للهيمنة على العالم مثل هتلر، وأن والده لم يعلم ما معنى الاسم حين أطلقه عليه.

وقال أونونا الحاصل على 1196 صوتاً، مقابل 213 لمنافسه، إن زوجته تناديه أدولف، وإن الأوان فات لتغيير اسمه رسمياً. وأضاف: «في طفولتي كنت أرى أنه اسم كباقي الأسماء، وحين كبرت أدركت أن الرجل كان يريد الهيمنة على العالم».

ولا تزال دائرته الانتخابية موطناً لمجتمع صغير لمن يتحدث الألمانية، إضافة إلى أن أسماء الشوارع والأماكن تحمل أسماء ألمانية، بعد أن ضُمت إلى ألمانيا عام 1884، قبل تجريدها من مستعمراتها بعد الحرب العالمية الثانية.