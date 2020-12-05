شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد الطاير: نعمل لنكون رديفاً فعالاً يدعم بناء مجتمع متلاحم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تعمل الهيئة وفق استراتيجية متكاملة للمسؤولية المجتمعية تتضمن عدداً من المبادرات الإنسانية والتطوعية الرائدة التي تدعم المنظومة المتكاملة والمستدامة للعمل التطوعي في دبي ودولة الإمارات. وتعمل على تنمية حس المسؤولية المجتمعية لدى الموظفين وتغرس في نفوسهم ثقافة العمل الإنساني داخل الدولة وخارجها، ليكونوا رديفاً فعالاً ومؤثراً يدعم بناء مجتمع متلاحم محافظ على هويته».

وأضاف «أطلقت الهيئة 330 مبادرة مجتمعية بين عامي 2013 و 2019، وفاق عدد الساعات التطوعية لموظفي الهيئة خلالها 131 ألف ساعة، ما أسهم في وصول سعادة المجتمع إلى 93% عام 2019.

وفي ظل الجهود الوطنية المكثفة لاحتواء انتشار جائحة «كورونا»، وفرت الهيئة الدعم اللوجستي للقطاعين الصحي والمجتمعي في الإمارة، لمبادرة «مدينتك تناديك... تطوع لدبي» التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

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