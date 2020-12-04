المغرب الفاسي وشباب المحمدية “يحققان” الانتصار في افتتاح البطولة الاحترافية

نجح فريق شباب المحمدية، الصاعد حديثا الی البطولة الاحترافية، في تحقيق الفوز بواقع هدفين دون مقابل أمام المغرب التطواني، في افتتاح النسخة الجديدة للبطولة الاحترافية.

من جهته، حقق المغرب الفاسي، الصاعد بدوره الی بطولة الكبار، الفوز علی ضيفه الجيش الملكي بهدفين لواحد، علی أرضية ملعب الحسن الثاني بالعاصمة العلمية فاس.

وتتواصل غد السبت والأحد المقبل، باقي مباريات الجولة الأولی من النسخة الجديدة للبطولة الاحترافية “اينوي”.