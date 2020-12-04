مجلس المستشارين يصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2021

صادق مجلس المستشارين، مساء اليوم الجمعة في جلسة عمومية، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2021.

وصوت لصالح هذا الجزء من مشروع قانون المالية 30 مستشارا، في حين عارضه 15 آخرون.

وكانت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين قد صادقت، مساء أول أمس الأربعاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2021.

يذكر بأن مجلس المستشارين، سيشرع، على إثر هذه العملية، في التصويت بشكل إجمالي على الجزء الثاني تطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، والتصويت على مشروع القانون المالي برمته.