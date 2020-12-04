شكرا لقرائتكم خبر عن غضب في تونس بعد مصرع طبيب سقط به مصعد مستشفى والان نبدء بالتفاصيل

شهدت تونس اليوم الجمعة حادث مأساوي تسبب في مقتل طبيب شاب في مصعد آلي معطب، في فاجعة تضاف الى سلسلة من الكوارث جراء التقصير.

واستيقظ التونسيون على الفاجعة التي وقعت في مستشفى جندوبة شمال غرب البلاد عندما استخدم الطبيب الشاب المتخصص في الجراحة بدر الدين العلوي مصعد آلي لكنه هوى به الى القاع دون أن يتفطن الى أنه معطوب.

وبحسب رواية العاملين في المستشفى فإن المصعد معطب منذ سنوات. وزاد هذا من غضب قطاعات واسعة من التونسيين الذين كالوا الشتائم للحكومة والمسؤولين على مواقع التواصل الاجتماعي.