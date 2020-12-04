رسمياً.. اليتش يقود كتيبة القيثارة الخضراء مجدداً

اليتش كان قد قاد الشرطة في الموسم الماضي، قبل ان تتم اقالته مطلع العام الحالي.

وذكر النادي في بيان عبر موقعه الرسمي، ان "المدرب اليتش يعود من جديد لقيادة الفريق".

واوضح ان "اليتش سيصل الى بغداد فجر الاحد المقبل واصطحب معه مساعده ديجان للعمل في الملاك التدريبي".

