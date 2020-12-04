إرهاب مليشيا الحوثي يحول ظل شجرة مقرا لمدرسة يمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

تعقد إدارة مدرسة السعيد للتعليم الأساسي بالمخا اجتماعاتها الشهرية تحت ظل شجرة، بسبب تدمير الحوثيين لمبنى المدرسة.

وبحسب المدير عبده تركي، إن إدارة المدرسة هي ظل شجر، نعقد تحتها الاجتماعات المخصصة بمعالجة قضايا الطلاب، كما أنها استراحة للمعلمات المتطوعات ومكان لحل خلافات الطلاب.

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وأضاف أن الخيام التي خصصت كفصول دراسية تظل غير كافية وغير مناسبة لطقس المخا المتقلب، كما تشكو المدرسات المتطوعات من عدم وجود إدارة لتمضية وقت الاستراحة، ما يجبرهن على البقاء تحت شجرة الدوم وسط هجيرة المخا أو الرياح والأتربة.