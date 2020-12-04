ترامب يسحب معظم القوات الأمريكية من الصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤولون أمريكيون، إن الرئيس دونالد ترامب أمر بسحب كل القوات تقريبا من الصومال بحلول 15 يناير/ كانون الثاني.

وذلك في إطار عملية انسحاب عالمية للقوات قبل مغادرة ترامب للبيت الأبيض الشهر المقبل.

وقال مسؤول أمريكي، إن غالبية القوات الأمريكية سيتم سحبها بحلول 15 يناير/ كانون الثاني، وستترك فرقة صغيرة في مقديشو.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس دونالد ترامب قد يسحب كل القوات الأمريكية تقريبا من الصومال في إطار خفض للقوات على مستوى العالم.

وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، أن وزارة الدفاع بدأت في صياغة خطط لترامب، شملت مناقشات جارية بين المستشار الأمني ​​روبرت أوبراين، ووزير الدفاع مارك إسبر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي.

وللولايات المتحدة نحو 700 جندي في الصومال يساعدون القوات المحلية على هزيمة حركة "الشباب" المرتبطة بالقاعدة في عملية تعتبر حجر زاوية في جهود البنتاغون العالمية لمحاربة القاعدة.



وانسحبت الولايات المتحدة بالفعل من بوساسو وجالكايو، وما زالت قواتها موجودة في مدينة كسمايو وهي ميناء في جنوب البلاد وقاعدة جوية للقوات الخاصة في باليدوغلي وفي العاصمة مقديشو.

وتعصف حرب أهلية بالصومال منذ عام 1991 لكن خلال العقد الماضي انتزعت قوات حفظ السلام المدعومة من الاتحاد الأفريقي السيطرة على العاصمة وأجزاء كبيرة من البلاد من حركة الشباب.

