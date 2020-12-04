شكرا لقرائتكم الشرق الأوسط وزير الدفاع الإسرائيلي يدعو الفلسطينيين إلى مفاوضات مباشرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعا وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الجمعة، الفلسطينيين إلى العودة للمفاوضات المباشرة وتعزيز التنسيق بشأن جائحة كورونا. وقال غانتس في رسالة مصورة وزعها مكتبه موجها كلامه للفلسطينيين: "الشرق الأوسط يشهد تغييرات، ومن مصلحتكم أن تعودوا للمفاوضات". وأضاف: "سنقوم بتقديم المساعدات لكم في موضوع التطعيمات – وسنشدد إجراءات تطبيق القانون على عدم دخول مواطنين إسرائيليين لمناطق السلطة". وتابع غانتس: "سنقوم بدفع مشاريع كبيرة في قطاع غزة، منها مناطق صناعية مشتركة، ومشاريع في قطاع الطاقة والمياه والزراعة، شريطة إعادة الأسرى والمفقودين ووقف تعاظم حماس العسكري".

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