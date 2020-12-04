تونس تُسجل 1403 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 56 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3415 حالة.



وأضافت الوزارة - في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1403 إصابات جديدة بالفيروس التاجي، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 100 ألف و683 حالة.

وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، الاثنين، عن فرض حظر للتجول في أنحاء البلاد

اعتبارا من الثلاثاء، مع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

واطلع رئيس الحكومة خلال هذه الجلسة على سير التحقيق في حادثة كشك سبيطلة، مؤكدا على ضرورة تطبيق القانون ومحاسبة كل من ثبت تورطه، بحسب ما أفاد بيان لرئاسة الحكومة.

كما تم التطرق خلال هذه الجلسة إلى الوضع الأمني في البلاد والأحداث التي عرفتها مدينة الشابة بولاية المهدية، إثر القرارات الأخيرة للجامعة

التونسية لكرة القدم، ومدى امتثال المواطنين لإجراءات حظر التجول.

وقال وزير الصحة التونسي فوزي مهدي إن الوضع في بلاده ''حرِج''، في ظل سرعة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

كما أشار مهدي إلى أن السبب وراء قرار فرض حظر التجول أثناء الليل في عموم البلاد أتى وفقا لـ "دراسات علمية" تفيد بأن عدوى الفيروس تتزايد ليلا خلال التجمعات في المطاعم وأماكن الترفيه.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.