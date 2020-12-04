إيطاليا تُسجل 24099 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في إيطاليا أنها سجلت 814 حالة وفاة و24099 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، مقابل 993 وفاة و23225 إصابة أمس الخميس.



وسجلت إيطاليا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية ، 58852 وفاة بمرض (كوفيد-19) منذ ظهور الوباء في فبراير، في أكبر عدد وفيات في أوروبا بعد بريطانيا، كما سجلت 1.689 مليون إصابة.



يُذكر أن معدلات الإصابات الجديدة بكورونا في إيطاليا منذ بداية يوليو الماضي كانت

بحدود 300 حالة جديدة يوميا، وهذا ما لامس المعدلات المسجلة في المراحل الأولى من انتشار الوباء في أواخر فبراير، لكن عدد الإصابات الجديدة عاود الارتفاع خلال الفترة الأخيرة.

وتسببت أزمة فيروس كورونا بخفض معدل الولادات المتدنّي أصلاً في إيطاليا، وفق ما كشفت توقعات جديدة للوكالة الوطنية الإيطالية للاحصاءات "إيستات".

وتأثرت النساء وفئة الشباب على وجه

الخصوص بشكل كبير من جراء الفيروس، الذي انتشر في إيطاليا لأول مرة بداية العام، ما أدى إلى إغلاق وطني عطّل اقتصاد البلاد.

ولا يزال قطاع الضيافة حتى الآن يعاني نتيجة حظر التجول الليلي على مستوى البلاد والإغلاق المبكر للحانات والمطاعم، في حين تم فرض قيود أكثر صرامة في المناطق الأكثر عرضة للخطر.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.